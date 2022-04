PCDF apreende adolescente suspeito de esfaquear repórter Gabriel Luiz; saiba tudo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu, na tarde desta sexta-feira (15/4), um dos suspeitos de esfaquear brutalmente o jornalista da TV Globo em Brasília Gabriel Luiz, 28 anos. Trata-se de um rapaz menor de idade. O comparsa dele no crime, que seria um jovem com mais de 18 anos, ainda é procurado por investigadores da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro).

O repórter foi atacado perto do prédio onde ele mora, no Sudoeste, na noite de quinta-feira (14/4). A principal linha de investigação da PCDF é a de tentativa de latrocínio. Os bandidos levaram o celular de Gabriel Luiz, mas o descartaram nas proximidades do local do crime. A carteira do jornalista não foi roubada.

O crime ocorreu por volta das 23h20. Gabriel Luiz voltava para casa quando foi seguido por dois suspeitos. Eles o cercaram e desferiram cerca de 10 golpes. Testemunhas relatam que um indivíduo segurou a vítima para o outro esfaquear. A agressão só parou porque um vizinho viu a cena e gritou.

A ação foi registrada por câmeras de segurança. O porteiro narrou que estava na guarita do condomínio quando percebeu a vítima se aproximando.