Piloto do Ciopar, Nayck Trindade, é o entrevistado desta semana do Fala Operacional

Sejam bem-vindos ao 36º episódio do Fala Operacional! Nesta quinta-feira, diretamente dos estúdios da Sans Filmes, o apresentador Kiuly Daniel teve a honra de entrevistar Nayck Trindade, agente de polícia civil e piloto do CIOPAER (Centro Integrado de Operações Aéreas). Com uma trajetória inspiradora, Nayck compartilhou detalhes de sua ampla experiência em segurança pública e aviação.

Nascido em Rio Branco, Nayck sempre sonhou em ser piloto. Ele buscava concursos de nível federal, mas, devido à alta concorrência, acabava não sendo convocado. Persistente, focou em se preparar para concursos estaduais, e chegou a ser aprovado em diversas seleções. No entanto, foi a oportunidade de integrar a Polícia Civil, e a criação do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) que reacenderam o sonho de infância.

Ao escolher a Polícia Civil, Nayck abriu mão de convocações em outros concursos para perseguir o objetivo de se tornar piloto. Nayck passou por diversas unidades policiais, incluindo o 4º DP, 1º DP, Grupo de Capturas e Força-Tarefa. Ele destacou a importância de cada delegacia e seus diferentes papéis, funcionando como engrenagens em um sistema maior. Mas foi na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que ele vivenciou experiências que o impactaram profundamente.

No CIOPAER, Nayck iniciou como tripulante operacional em setembro de 2009, função que desempenhou por três anos até iniciar sua formação como piloto. Em fevereiro de 2012, na cidade de Florianópolis (SC), deu o primeiro passo ao concluir o curso teórico como piloto privado de helicóptero (PPH).

A formação prática foi concluída em novembro de 2015, na Scooda Aeronáutica, em Ipeúna (SP). Em 2017, por meio do Programa de Treinamento Operacional (PTO), autorizado pela Anac, Nayck se qualificou como piloto de helicóptero modelo Esquilo, passando a integrar oficialmente o quadro de pilotos do CIOPAER.

Como coordenador do CIOPAER em 2020, Nayck enfrentou um desafio crítico: o helicóptero Harpia 1 sofreu um acidente quando um caminhão colidiu com as pás da aeronave durante o procedimento de decolagem. A aeronave ficou fora de operação, e Nayck dedicou-se à recuperação do helicóptero, enfrentando a falta de uma aeronave de asa rotativa durante um período crítico que coincidiu com a pandemia.

Ainda assim, o CIOPAER realizou missões essenciais, incluindo transporte aeromédico de pacientes em estado crítico e resgates urgentes.

Este ano, Nayck alcançou um marco em sua carreira, sendo promovido a piloto comercial em agosto. Com 500 horas de voo acumuladas desde 2017, ele completou um rigoroso treinamento com o helicóptero Harpia 03, ampliando suas habilidades técnicas e operacionais para missões complexas.

Essa promoção é um avanço importante para a aviação no Acre e reflete o compromisso do governo e do CIOPAER com a excelência na formação de operadores aéreos. Ele destacou que é grato ao governo do Estado pela oportunidade e que quer retribuir prestando o melhor serviço ao cidadão, buscando a vanguarda da aviação de segurança pública com responsabilidade e profissionalismo. Inspirando com seu compromisso e dedicação ao serviço público, Nayck Trindade é um exemplo para a segurança pública e a aviação policial do Acre.

Assista ao episódio completo e conheça essa trajetória inspiradora: