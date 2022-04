Possível confronto entre facções resulta em quatro execuções e um baleado durante madrugada no Acre

Quatro mortes e um ferido foi um saldo macabro da madrugada desta terça-feira (5), nos bairros Samaúma, Nazaré e Leonardo Barbosa, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, as primeiras mortes aconteceram no bairro Samaúma, quando um facção teve a informação que três dos principais matadores do grupo criminoso rival estavam dormindo em uma residência. Cerca de 10 bandidos cercaram a casa e invadiram o local, matando os três supostos faccionados com 30 tiros. Após a ação, os atiradores fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando ao local só pode atestar a morte do trio.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os exames cadavéricos.

Em seguida, outro homicídio foi registrado no bairro Nazaré. Segundo a polícia, ocorreu da mesma forma de atuação nos primeiros crimes, ou seja, invasão e execução da vítima que também possuí ligação com organização criminosa na região.

Em seguida, outra casa foi invadida no bairro Leonardo Barbosa e mais um jovem foi ferido a tiros. O rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos a vítima que foi encaminhada ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve presente em todas as ocorrências e os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.