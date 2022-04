Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de vacinação contra Covid-19; confira os locais

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) anunciou na manhã da última quinta-feira (31), um novo mutirão de vacinação contra Covid-19 na capital em 8 Supermercados da Rede Arasuper e 9 Unidades de Referência em Atenção Primária (Urap).

Para vacinação infantil e adulta, as Uraps Ary Rodrigues, Eduardo Assmar, Rozangela Pimentel, São Francisco, Maria Barroso, Cláudia Vitorino, Hidalgo de Lima, Bacurau e Vila Ivonete estarão abertas das 8h às 17h para vacinar a população.

Para vacinação apenas de adultos, nove lojas da Rede Arasuper estão disponibilizando doses do imunizante contra Covid-19, sendo elas Arasuper do Aviário, Varejão Popular, Aarasuper da Isaura Parente, Arasuper na Estrada da Sobral, Arasuper Floresta, Arasuper Amapá, Arasuper do Wanderley Dantas, Arasuper Tangará e Araújo Mix Atacado.

Para a vacinação, as crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis, com RG e CPF ou RG e cartão do SUS. A documentação necessária para os adultos também é RG, CPF e cartão do SUS, além da carteira de vacinação para quem tiver pelo menos uma dose aplicada.

Para tomar a quarta dose, ou segunda dose de reforço, os idosos com 80 anos ou mais e imunossuprimidos devem ter ciclo vacinal completo e precisam ter tomado a terceira dose há, pelo menos, quatro meses. Além disso, a Prefeitura de Rio Branco também está ofertando a quarta dose para profissionais de saúde, por recomendação do Ministério da Saúde, com o mesmo intervalo de tempo.