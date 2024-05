‘O ser humano está estranho’, diz delegado sobre adolescente suspeito de matar uma família

O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre o caso do adolescente de 15 anos, principal suspeito de matar um casal de idosos, Aparecido Roberto Carrasco e Joana Fátima Sanches Carrasco, e o genro deles, Valdinei Souza, em Agudos, interior de São Paulo.

Após o crime, o jovem também foi encontrado morto, mas em uma casa abandonada na cidade vizinha, Bauru (SP). A polícia segue em busca de informações para entender o que ocasionou a tragédia.

Os corpos foram encontrados pela esposa de Valdinei e filha do casal de idosos. Segundo ela, o marido saiu para caminhar, e quando ele praticava atividades físicas, tinha o costume de ir até a casa dos sogros. Como não levou o celular, a mulher foi até a casa dos pais ver se ele estava lá e se deparou com o pior.

A polícia investiga possíveis trajetos das câmeras de segurança para ver outras movimentações próximo à residência, e entender de quais os suspeitos envolvidos no crime.

Até o momento, o adolescente é apontado como possível assassino, pois era conhecido pelo comportamento violento até com a própria mãe e no dia em que as vítimas foram encontradas, o garoto desapareceu.

Os vizinhos do casal relataram que a família sempre foi amigável e gentil com todo o bairro. Um morador ainda revelou não acreditar na tragédia e disse: “Estamos no escuro”, disse um senhor sobre o medo de que algo aconteça na região.

O delegado do caso, Marcos Jeferson, contou que o caso é investigado em diversas linhas de investigação. Ele revelou que a suspeita pelo adolescente se deu por uma informação de que o jovem estaria em busca de uma quantia em dinheiro dos idosos.

Questionado pelo Balanço Geral se um adolescente de 15 anos poderia ter cometido o crime, Marcos falou: “O ser humano está bem estranho. Então há possibilidade de ser ele ou outra pessoa”.