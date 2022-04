PRF acompanha abertura da comemoração dos 30 anos de emancipação de Bujari, no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre esteve na manhã desta quinta-feira (28), no município de Bujari para reforçar a segurança viária na BR-364, km 28, em razão da abertura das festividades em comemoração aos 30 anos de emancipação da cidade, que teve início às seis da manhã no horário local.

A fiscalização garantiu a segurança do evento de atletismo que abriu as comemorações da ocasião, a chamada Corrida de Rua de Bujari, que ocorreu em frente ao prédio da prefeitura da cidade, cujo percurso compreendeu do km 28 da rodovia até o km 31, com o retorno ao local de partida.

Na ocasião, a PRF realizou o controle do tráfego na área para evitar acidentes e garantir a segurança dos participantes.