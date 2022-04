Rio Branco e Humaitá revivem decisão do estadual de 2021 neste domingo

Rio Branco e Humaitá revivem neste domingo (3), a partir das 15h, no estádio Arena da Floresta, a decisão do Campeonato Acreano 2021. Os dois times fazem suas estreias no hexagonal final do estadual e, no ano passado, se enfrentaram em quatro oportunidades, registrando duas vitórias do Estrelão, uma do Tourão e um empate sem gols. Nas finais, uma vitória para cada lado, mas nas cobranças de penalidades, o Rio Branco chegou ao 47º título do Acreanão.

Estrelão terá desfalque e retorno de meia

No Estrelão o técnico Marcelo Brás terá baixas importantes para o compromisso. O volante Jackson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral direito Pêu e o volante Thiago seguem no departamento médico. Com isso, o volante Ermel ganha uma chance entre os titulares. Barone segue na lateral direita e o meia Alexandre inicia a partida entre os titulares na vaga de Matheus Hassen. O Rio Branco deve ir a campo com a seguinte formação: Evandro Gigante, Barone, Iagor, Ramón, Negueba; Armel, Matheus Nego, Alexandre; Filder, Wanderson e Luan.

O atacante Wanderson comentou à reportagem do “Lance Esportivo” (Rádio Difusora Acreana) que o Rio Branco vai precisar de mais atitude e encara o confronto como o divisor de águas no clube.

O técnico Marcelo Brás considera o duelo contra o Tourão do Humaitá como a primeira final da temporada, mas está confiante na possibilidade de vitória do Estrelão. Brás disse que é um outro campeonato e reafirmou que a precariedade do gramado do estádio Florestão, devido às chuvas e sequência de jogos, nivelou o primeiro turno da competição.

Invicto, Tourão não terá baixas

Invicto e dono da melhor campanha no primeiro turno do Campeonato Acreano 2022, juntamente com a Adesg (66.7%), o Humaitá encara neste domingo (3), às 15h, o Rio Branco, pelo hexagonal final do estadual. O técnico Emanuel Sacramento para a partida terá o time completo. O treino-apronto do Tourão ocorreu na manhã da sexta-feira (1º), no campo do Incra.

Neste primeiro compromisso do Tourão no hexagonal, o técnico Emanuel Sacramento explicou à reportagem do “Lance Esportivo” (Rádio Difusora Acreana) que o objetivo é fazer um grande jogo para buscar o resultado positivo, mas para isso, segundo ele, será necessária uma concentração aguçada dos atletas.

O zagueiro Mineiro, recém-chegado ao Tourão, foi regularizado e deve ficar como opção, o mesmo ocorrendo com o volante Mamude, recuperado de um corte no pé.