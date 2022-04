Rodrigo Mussi recebe alta da UTI após 20 dias: “Imensa alegria”

No último fim de semana, Rodrigo foi extubado. Segundo os últimos boletins médicos divulgados, ele apesar de falar e andar, o consultor comercial ainda apresentava confusão mental, o que é considerado normal para o quadro.

A família não acredita que Rodrigo ficará com sequelas físicas. “Muito difícil pelo fato de ele estar muito ativo, se mexendo o tempo todo e já estar fazendo fisioterapia no quarto da UTI. Então, essa parte estamos mais tranquilos”, relatou Diogo no último domingo (17/4).

O acidente

O acidente sofrido por Rodrigo Mussi aconteceu no dia 31 de março. Ele estava em um carro de aplicativo, quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu em um caminhão. O ex-brother sofreu traumatismo craniano, passou cirurgia no Hospital das Clínicas de São Paulo, e foi intubado.