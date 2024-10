Após atingir enteado nas costas e na cabeça com facão, padrasto fica com dedos quase decepados

Erivan Sampaio de Barros, 31 anos, foi ferido nas mãos por um golpe de terçado desferido pelo enteado, identificado como Raimundo Nonato Costa Braga, 40 anos, que também foi ferido, na tarde desta segunda-feira (21), após uma discussão dentro de uma residência localizada no km 10 do Ramal Linha Nova, no município do Bujari, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Raimundo estava bebendo em um bar e, ao voltar para casa, tentou obrigar o padrasto, identificado como Erivan Sampaio, a ir cortar capim para uma vaca. Com os ânimos exaltados, tanto o padrasto quanto o enteado pegaram um terçado e começaram a brigar. Raimundo foi atingido na cabeça e nas costas. Ainda de acordo com a polícia, Erivan também foi ferido nas mãos, sofrendo um corte que quase decepou seus dedos. Ele retornou à casa deles, no km 10 do Ramal Linha Nova, e pediu ajuda a familiares.

Amigos de Raimundo o colocaram em uma caminhonete e saíram em direção ao município do Bujari. No caminho, interceptaram, no ramal, a ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Raimundo ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável. Minutos depois, o Samu foi acionado novamente para conduzir Erivan até o pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde também é estável.

Policiais militares estiveram no local do crime, colheram informações, e tanto o autor quanto a vítima serão conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem ouvidos pelo delegado plantonista.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Bujari.