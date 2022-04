Rondoniense vence reality show de gastronomia nos EUA: ‘foi uma jornada de superação para mim’

“Eu acho que foi uma jornada de superação para mim assim como para tantos outros brasileiros que se mudam para cá e querem construir uma nova vida. Poder representar essas pessoas com a imigrante que eu sou para mim foi uma coisa fantástica”.

Ao longo de seis episódios, oito cozinheiros competiram entre si reproduzindo receitas da Julia. A Jaíne aproveitou o momento e os ingredientes disponíveis para colocar nos alimentos sua identidade brasileira e rondoniense.

“Eu fiz uma moqueca de peixe de água salgada, mas com o mesmo estilo que meu pai me ensinou, com bastante leite de coco e azeite de dendê. Eu acho que foi o primeiro prato que mostrou aos jurados que eu podia agregar com sabores do nosso país”, relembra.