Salário Receita Federal: quais são os benefícios dos servidores?

Um novo concurso público é aguardado com ansiedade para a Receita Federal e um dos pontos que mais chama a atenção é a questão do salário do órgão.

Com o vencimento inicial por volta de R$ 11 mil a R$ 21 mil, dependendo do cargo, há outros benefícios e vantagens que aumentam consideravelmente a remuneração final a ser recebida.

Nesta matéria, entenda todos os benefícios e vantagens que um servidor na Receita Federal pode receber:

DOSSIÊ COMPLETO DO CONCURSO RECEITA FEDERAL

Salário Receita Federal

São dois cargos presentes na Receita Federal e previstos para o próximo edital: o auditor fiscal e o analista tributário.

O vencimento básico inicial de um Auditor Fiscal é, segundo a última tabela salarial, de R$ 21.029,09. Ao final da carreira, este valor aumenta para R$ 27.303,62.

Porém, além deste valor, o servidor conta os seguintes benefícios:

Bônus de Eficiência *: R$ 3.000

*: R$ 3.000 Auxílio Alimentação: R$ 458

R$ 458 Auxílio Saúde: R$ 130 para cada dependente

Sobre o bônus de eficiência, cabe uma ressalva. Quando a Medida Provisória que instituiu o bônus tramitou no congresso, esta base de cálculo foi retirada do texto legal. Assim, ainda está pendente a regulamentação do bônus e do seu método de cálculo. Veja a situação aqui!

Enquanto isso, ele será pago no valor de R$ 3.000,00 por mês aos Auditores-Fiscais e R$1.800,00 mensais aos Analistas-Tributários.

Nos doze primeiro meses de exercício, o auditor fiscal não recebe nenhuma porcentagem do bônus.

A partir dos 12 a 24 meses de tempo no cargo, o servidor receberá 50% do bônus, ou seja, R$ 1.500. De 24 a 36 meses em atividade no cargo, o servidor receberá 75% do valor do bônus, ou seja, R$ 2.250,00.

Daí, a partir do 36° mês de tempo do cargo, o Auditor Fiscal poderá receber o bônus por completo de R$ 3.000.

Com isso, o valor final do salário (sem contar auxílios), de acordo de tempo de exercício, para quem acabou de entrar na carreira pode ser explicado assim:

Primeiro ano: R$ 21.029,09

R$ 21.029,09 Segundo ano: R$ 22.529,09

R$ 22.529,09 Terceiro ano: R$ 23.279,09

Ao final da carreira, a remuneração chega a R$ 30.303,62, com o bônus de efetividade. E, além disto, servidores que trabalham na fronteira recebem um valor indenizatório – ou seja, não incide imposto de renda.

O Adicional de Fronteira corresponde a R$ 91 por cada dia efetivo de trabalho. Usando como exemplo um servidor que trabalhe 20 dias, ele receberá um adicional de R$ 1.820 no salário, sem ser reduzido de impostos.

Em relação ao cargo de analista tributário, o vencimento é de R$ 11.684,39 e pode chegar a até R$ 16.276,05.

Além da diferença dos vencimentos básicos, provavelmente você ter notado a diferença no bônus de eficiência. Para Analistas Tributário, o valor é de R$ 1.800.

As mesmas regras são aplicadas na instauração do bônus. Nos doze primeiros meses, os servidores não recebem nenhuma porcentagem do bônus. A partir dos 12 meses a 24 meses de exercício, 50% do bônus é oferecido, ou seja, R$ 900.

Dos 24 a 36 meses, o servidor receberá 75% do valor do bônus, ou seja, R$ 1.350,00. Com isso, nos primeiros anos de exercício, a remuneração final será da seguinte forma:

Primeiro ano: R$ 11.664,39

R$ 11.664,39 Segundo ano: R$ 12.584,39

R$ 12.584,39 Terceiro ano: R$ 13.034,39

Lembrando que, além deste valor, ainda são acrescidos o auxílio alimentação de R$ 458 e um auxílio de saúde de R$ 130 por dependente. Ao final da carreira, com acréscimo do bônus, um Analista Tributário receberá R$ 18.076,05 (sem auxílios).

Resumo concurso Receita Federal