Scooby surpreende em papo sobre cocô: “Deu vontade de comer”

O último Jogo da Discórdia, realizado nessa segunda-feira (11/4), deixou Jessilane morando no jardim da casa mais vigiada do Brasil. Já no Quarto Grunge, Arthur Aguiar, PA, DG e Pedro Scooby conversaram sobre a punição à professora e especularam sobre a obrigação da sister de ficar do lado de fora da mansão.

“Não vai mais poder entrar na casa quando começar. Ela só vai poder entrar na casa para ir ao banheiro”, pontuou o marido de Maíra Cardi. “Só para fazer as necessidades”, completou o eterno Acerola. “Não, eu acho que ele falou ‘banheiro é lá fora também”, disse o atleta olímpico. “Não, ele (Tadeu) falou: ‘você só vai entrar na casa para fazer os necessários. Eu ia falar, só fazer cocô: ‘você só pode entrar para fazer cocô, Jessi”, completou Arthur. “Só para soltar bombons”, emendou Douglas. “Mijar, você faz lá no chuveiro da piscina mesmo”, continuou PA. Calado até este momento, Scooby apareceu na conversa e surpreendeu os brothers: “Que loucura, deu até vontade de comer um ovinho”, pontuou o surfista. “Que isso, do nada. A gente estava falando de cocô e deu vontade de comer?”, questionou o ex-Rebelde. “Não, essa loucura toda”, confirmou o ex de Luana Piovani. os meninos falando que a jessi só pode entrar na casa pra fazer cocô e o scooby falando que deu vontade de comer??????? kkkkkkkkkk pic.twitter.com/UmtueeVTor — h (@xpimentsx) April 12, 2022