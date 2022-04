Segunda edição do Festival Transamazônico traz filmes LGBTQIA+ em Rio Branco; confira programação

Entre os dias 28 de abril e 1 de maio, Rio Branco sedia a 2° edição do Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico. O projeto, financiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), vai exibir produções do Brasil, Paraguai, Chile, Espanha e Quênia.

As exibições serão gratuitas, no Theatro Hélio Melo, localizado na Gameleira. Idealizado pelo colunista social Moisés Alencastro, o evento leva ao público discussões importantes relacionadas à diversidade e aos direitos da comunidade LGBTQIA+, além de colocar a capital acreana no mapa dos festivais de cinema realizados no Brasil.

“O público poderá assistir longas e curtas-metragens, de diversas nacionalidades e idiomas, todos com legendas em português. A luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, a programação com títulos que abordam temas como aceitação, luta contra o preconceito, redesignação de gênero, educação sexual, relacionamentos, busca por uma verdadeira identidade, descobertas, entre outros tantos assuntos, são alguns dos temas trazidos pela seleção de filmes deste ano”, observa Moisés.

Serão 8 longas-metragens e 3 curtas-metragens nos quatro dias de programação. Na quinta-feira (28), a abertura será à partir das 18h30, com apresentação artística cantor Pedro Lucas.

As redes sociais do @festivaltransamazonico concentram as atualizações diárias sobre a mostra, incluindo a programação. No site www.festivaltransamazonico.com.br você encontra todas as informações sobre os filmes que serão exibidos.

Programação