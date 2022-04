Sena Madureira: Igreja católica divulga programação alusiva à semana santa

A programação alusiva à semana santa, elaborada pela igreja católica de Sena Madureira, foi aberta oficialmente no domingo (100, com a realização da missa do domingos de ramos que marcou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Até o próximo domingo, várias atividades estarão ocorrendo em Sena.

Há vários anos, o grupo teatral “Terra Nossa” realizava a encenação no pátio da igreja, retratando os acontecimentos daquela época que antecederam a crucificação de Jesus bem como o momento da crucificação e ressurreição, entretanto, por conta da pandemia a peça teatral não ocorreu nos últimos anos.

O frei Moisés, pároco de Sena Madureira, elaborou uma mensagem a todos os paroquianos: “Nos aproximamos da grande semana de fé cristã, onde celebraremos a paixão, morte e ressurreição de Cristo, o centro da nossa fé. Assim, apresentamos a todos os paroquianos a programação para a semana santa do ano 2022”.

A programação é a seguinte:

Quinta-feira santa: Instituição da Eucaristia

Santa missa: 19:15 horas

Vigília: 21 horas

Sexta-feira santa: Celebração da paixão do senhor

Confissões: Das 8 horas da manhã ao meio-dia

Celebração da paixão do senhor: 15 horas

Procissão do Cristo morto: 17 horas

Sábado santo: Vigília da ressurreição

Hora da mãe: 9 horas

Vigília pascal: 18 horas

Domingo da ressurreição

Alvorecer da ressureição: 6 horas

No domingo da ressurreição não haverá missa nas capelas, nem a missa da noite na matriz. “Todos são convidados a participar do alvorecer da Ressurreição”, destacou o Frei Moisés.