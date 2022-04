Servidores estaduais da Educação decidem suspender, por tempo indeterminado, greve no Acre

Em deliberação, os servidores da Educação do Estado decidiram, nesta terça-feira (5), suspender a greve. A categoria, ainda assim, não está satisfeita com as propostas apresentadas pelo Governo.

A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, afirma ao ContilNet estar em continuadas conversas com o secretário de Educação, Aberson Carvalho. O valor de 5,42%, discutido na Assembleia Legislativa do Acre, não atende às expectativas da categoria.

A greve, de acordo com o Sinteac, estaria suspendida por tempo indeterminado. “O Governo acabou com nossa estrutura de carreira. Ainda temos muito o que conversar”, diz Rosana, ao deixar claro que a categoria pode voltar às paralisações a qualquer momento.