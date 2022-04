Sindicato das Empresas de Vigilância do AC publica edital de convocação para eleição da diretoria e conselho fiscal

O Sindicato das Empresas de Vigilância e Segurança e Transporte de Valores do Estado do Acre (Sindesp) publicou um edital de convocação para a eleição de composição da diretoria e do conselho fiscal, bem como de seus suplentes.

O pleito deve ocorrer no próximo dia 25 de maio de 2022, no período de 14h00min às 15h00min, na sede da entidade.

A Secretaria da Entidade funcionará durante todo o período eleitoral, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa habilitada para suporte online,

qual seja, o advogado da entidade, Dr. Alisson Merched, para prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo, através do e-mail: [email protected] ou telefones: (68) 99243-8008 e (68) 99242-2755.

Fica estipulado o prazo de 15 (quinze) dias para o registro das chapas dos respectivos candidatos, a contar do dia seguinte da data de publicação deste Edital. Os modelos de requerimento e formulário para inscrição da chapa ficarão disponíveis a quem interessar nos contatos anteriormente citados.

O prazo para impugnação de chapa ou de candidatos é de 5 (dias) dias, contados da data de publicação da relação nominal das chapas registradas. O presente edital de convocação é publicado por resumo e ficará afixado na sede do Sindicato das Empresas de Vigilância e Segurança e Transporte de Valores do Estado do Acre.

A eleição será válida com, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados em condição de voto, ou, na falta destes, àqueles que tomarem 50% (cinquenta por cento), ou, na falta deste, 40% (quarenta por cento) dos associados em condição de voto, conforme art. 33 do Estatuto.

A eleição, desde que todos os associados estiverem de acordo, poderá anteceder a data acima estipulada.

CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA: