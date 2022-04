Suco de abacate com limão serve para quê? A bebida possui uma das propriedades mais buscadas do mundo; confira

Guarulhos, 23 de abril de 2022, por Érica Batista – Que o abacate é uma super fruta todos já sabem. Mas, e o suco de abacate com limão serve para quê? Se você também quer saber, confira as informações a seguir.

Uma das perguntas da atualidade é justamente “suco de abacate serve para quê?”. Por se tratar de duas frutas extremamente benéficas, já é de se imaginar que muitas vantagens podem ser obtidas dessa combinação. Sendo assim, veja algumas delas abaixo.

Para que serve suco de abacate com limão

Os benefícios do suco de abacate com limão são tantos que nos últimos anos houve um aumento significativo do seu consumo. Uma das razões pelas quais as pessoas mais buscam consumir essa bebida é devido às gorduras boas presentes no abacate. Esse fato confere à fruta uma ótima fonte de energia.

Embora muitos se preocupem com o alto teor calórico da fruta, saiba que isso não é motivo para evitá-la. Isso porque, assim como o azeite e a manteiga, ela é composta de gorduras benéficas para o organismo, como a monoinsaturada. Sendo assim, mesmo que seja calórico, você estará nutrindo seu corpo, diferentemente dos alimentos processados que são igualmente calóricos, mas vazios em nutrientes.

Nesse sentido, reforça Thaís Maranini, em uma matéria para o Veja Saúde, em 25 de setembro de 2018, que as gorduras monoinsaturadas são essenciais para proteger a saúde cardiovascular. Portanto, o consumo de suco de abacate com limão é capaz de prevenir, principalmente, infarto e AVC.

Além disso, essa bebida é uma rica fonte de vitaminas e minerais que fortalecem a imunidade, melhoram a saúde capilar e da pele. Sem contar que é rica em glutationa, substância que favorece o equilíbrio do cortisol, auxiliando no bom sono e na perda de peso.

Portanto, esse suco é um alimento funcional, isto é, um alimento com propriedades terapêuticas. Isso porque além de nutrir, ele funciona como um verdadeiro tesouro na prevenção de doenças, especialmente as mais temidas da atualidade – as cardiovasculares.

Como preparar o suco de abacate com limão

Agora que conheceu os principais benefícios de consumir a bebida, o Casa & Agro, te ensina como fazê-la. Essa tarefa é bem fácil e muito intuitiva. Sendo assim, antes de tudo, veja os ingredientes necessários:

1 abacate grande;



Suco de 1 limão;

1 litro de água gelada;



Açúcar ou adoçante a gosto.

Primeiro, retire a polpa do abacate e coloque no liquidificador. Em seguida, coloque a água e o suco do limão. Por fim, se desejar, adoce. Contudo, se o seu intuito é ter saúde, opte por adoçar com mel, já que ele traz vários benefícios. Evite, em contrapartida, o uso de açúcares refinados, uma vez que estão associados a várias doenças crônicas da atualidade.

Feito isso, o próximo passo é bater tudo até virar uma coisa só e servir. Agora que a pergunta “suco de abacate serve para quê” foi respondida e você já sabe como fazer de uma forma bem saudável, é só aproveitar essa delícia. Lembre-se de compartilhar com aqueles que você ama.