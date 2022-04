Supostos membros de facção atiram contra policiais e acabam mortos na fronteira do Acre

Duas pessoas morreram após serem baleadas durante um confronto com policiais no sábado (16), em uma casa no bairro Leonardo Barbosa, em Brasileia, no interior do Acre. As vítimas foram identificadas como Raimundo Castro de Oliveira e Sérgio Manoel Gadelha da Silva.

Segundo informações divulgadas pelo site O Alto Acre, os homens seriam foragidos da Justiça e membros de uma facção criminosa, e ainda estariam diretamente ligados a mortes ocorridas na fronteira durante o mês de fevereiro.

As forças de segurança do estado realizaram uma operação conjunta no sábado e cercaram a casa onde os dois homens estavam. A dupla não se entregou e acabou efetuando disparos contra policiais, que revidaram e atingiram os homens.

A dupla chegou a ser levada ao hospital Raimundo Chaar, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no pronto-socorro da unidade de saúde. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

O caso está sendo investigado pelo delegado Ricardo Castro e sua equipe da Polícia Civil, que foram até o local colher informações.

Durante a ação, foram apreendidos dois revólveres, sendo um calibre 32 e um 38, além de munição calibre 9 milímetros, que possivelmente seria de uma terceira pessoa que saiu da casa momentos antes da chegada dos policiais.

O tenente-coronel Sandro Oliveira, da Polícia Militar, disse após o ocorrido que não há data para a força-tarefa deixar a região da fronteira. “Estaremos presentes até quando for necessário para levar tranquilidade aos moradores e quero aqui, agradecer a atuação de todos os envolvidos, além do apoio e parceria da Força Policial boliviana no combate ao crime”, destacou o coronel.