Suspeito de tentar assaltar empresário do ramo da comunicação acaba baleado na cabeça por segurança, em Rio Branco

Um homem ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos, foi ferido com um tiro no rosto, após supostamente ter tentado assaltar um empresário na noite desta quinta-feira (7), na rua Plutão, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o suspeito estava em uma motocicleta seguindo o carro de um empresário do ramo da comunicação e, quando o veículo parou, o assaltante fez a abordagem e foi baleado com um tiro no rosto pelo segurança do empresário. Após a ação, o segurança permaneceu no local e acionou a polícia e Samu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, deu os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

As investigações ficarão a cargo dos agentes Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).