Thais Fersoza, após separação de Michel Teló ser anunciada, assume desfecho e expõe grave crise: “Horrível”

A atriz Thaís Fersoza, esposa do cantor Michel Teló, voltou a ter o nome entre os assuntos mais comentados desta semana. Em resumo, a mulher do artista agora também faz parte do The Voice+. No entanto, Thaís Fersoza surpreendeu o público ao revelar o desfecho do casamento com o músico, após surgirem anúncios de separação.

Desse modo, a relação entre Michel Teló e Thaís Fersoza tem sido muito falada, já que os fãs desconfiam de algum problema entre o casal. Vale ressaltar que tudo teve início durante a pandemia, pois ambos enfrentaram ima crise na relação que abalou o casamento.

Portanto, o casal que já está junto há mais de dez anos e tem dois filhos, tiveram de continuar muito firmes. Isso porque Thaís Fersoza veio a apresentar sintomas de crise de ansiedade.

Sendo assim, a atriz declarou em uma entrevista recente a grave crise pela qual passou. “Já tive crise de ansiedade no ano passado, e posso dizer que foi uma das piores sensações da vida, um ataque de ansiedade. E foi horrível. Eu não entendia o que era, não conhecia. Fui sentido aquilo durante um tempo, foi me incomodando por uma semana, até que teve um dia que estourou. Fiquei muito feliz e grata porque Michel estava em casa. Foi muito sério”, disse a esposa.

Michel Teló abre os jogo sobre problemas com Thaís Fersoza

Contudo, não foi apenas Thaís Fersoza que deixou claro os seus problemas, Michel Teló também comentou sobre as brigas que o casal tinha constantemente.

“As brigas são totalmente naturais. Tem as dificuldades, os momentos difíceis do casal. Eu venho com a minha bagagem, com meu jeito de ser, o que eu aprendi com meus pais”, contou o seranejo.

Por fim, mesmo confirmando que passarame e ainda passam por problemas, os pombinhos decidem lutar juntos pela relação e permanecem unidos.