Vídeo mostra momento em que bebê é salvo após engasgar com catarro

“Achamos que ela estava engasgada a princípio e fizemos a manobra para desengasgamento, mas em contato com a mãe, ela disse que a criança estava muito resfriada e com febre. Diante disso, colocamos o bebê na viatura e seguimos rumo ao hospital. Durante o trajeto, foi feita a sucção de muco nas vias aéreas do bebê e quando entramos no hospital, ele já tinha voltado a respirar”, explicou um dos policiais.

‘Nasceu de novo’

No início deste ano, outro bebê foi salvo por policiais na mesma situação. Na época, Lucimara Silva de Oliveira, a mãe do pequeno Davi Souza de Oliveira, o bebê de 1 ano e 11 meses que foi salvo pela Polícia Militar (PM), contou ter vivido a experiencia de um nascimento do filho. (assista aqui).