Vigilante é morto com tiro na cabeça enquanto saia para trabalhar em Rio Branco

O vigilante Isael Tomaz Massavi, conhecido popularmente como Soldado, foi morto com um tiro na cabeça, na noite desta sexta-feira (1), na Travessa Fortaleza, no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o vigilante estava saindo de casa para ir ao trabalho com sua motocicleta modelo Factor de cor preta, quando, no portão da própria residência, foi abordado por um criminoso que se aproximou da vítima e efetuou um tiro na cabeça do trabalhador.

O projétil chegou a atravessar o capacete da vítima, que morreu no local, antes de receber socorro. Após a ação, o criminoso fugiu da cena do crime em outra motocicleta.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou ao local, os socorristas só puderam atestar a morte de Isael.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Fábio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

A polícia não sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).