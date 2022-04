“Voltem a trabalhar, por favor”, pede Gladson aos servidores da Saúde que estão em greve no Acre

O governador Gladson Cameli fez um apelo aos servidores da saúde que estão em greve no Acre, nesta segunda-feira (4), durante evento de inauguração da nova ala vertical de enfermarias do Pronto-Socorro de Rio Branco.

“Voltem a trabalhar, por favor. Vamos juntos lutar pelo bem da nossa população e nos unir. Estamos fazendo o possível e o que os órgãos de controle permitem”, sugeriu o chefe do executivo.

Gladson aproveitou a ocasião para destacar algumas obras realizadas durante o seus 4 anos de governo, além das medidas adotadas durante a pandemia do novo coronavírus.

“Eu não vou baixar a cabeça. Estou com Deus e com o povo. Aquilo que ainda não foi cumprido, será feito com a benção do nosso líder maior [referindo-se a Deus]. Eu defendo a liberdade. E vamos seguir com ela”, acrescentou.

“Os cães ladram e a carruagem voa”, finalizou.

Greve da Saúde

Pelo menos 10 sindicatos estão envolvidos na paralisação das atividades não essenciais, como atendimentos laboratoriais e cirurgias eletivas.

A greve da saúde foi deflagrada no dia 8 de março. Desde então, vários atos foram feitos tanto na Aleac como em unidades de Saúde da capital acreana, como a Upa da Sobral e o Pronto Socorro.