Abelhas invadem escapamentos de motos em estacionamento; entenda o motivo e o que fazer

Trabalhadores de uma empresa de Campo Grande testemunharam um comportamento comum de abelhas, mas que pode parecer inusitado, conforme explicam especialistas. Ao se aproximarem das motocicletas no estacionamento, os funcionários se depararam com uma grande quantidade de abelhas cercando os veículos e entrando no escapamento. Veja o vídeo acima.

