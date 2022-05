Arthur Aguiar mostra reação de Maíra ao ver tatuagem com seu nome

Campeão do BBB22, Arthur Aguiar usou as redes sociais para mostrar aos fãs a reação da mulher, Maíra Cardi, ao ver que ele fez uma tatuagem no peito em sua homenagem. “Mentira!”, exclamou a empresária, enquanto abraçava o marido. “Falei que ela ia demorar para ver. A gente fez um bolão de quanto tempo você ia demorar”, brincou o artista.

Arthur também publicou um vídeo do momento em que fez as tatuagens e disse que tomou a decisão de fazê-las ainda no reality global. Além de tatuar o nome de Maíra, o ator também escreveu o nome da filha no antebraço direito e um ponto de luz, representando sua torcida.

“Quando eu ainda estava lá no programa eu já tinha decidido que assim que eu saísse eu queria fazer essas tatuagens. […] Antes de fazer eu fiquei pensando de que forma eu poderia simbolizar vocês, meus fãs, meus pontos de luz de uma maneira que eu conseguisse expressar a importância que vocês têm para mim. E aí foi quando eu tive a ideia de colocar um ponto de luz no pingo do ‘i’ do nome da Sophia”, disse.