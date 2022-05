Bella Rio Branco pães e gastronomia abre as portas na Capital; confira os cliques de James Pequeno

Localizada na Avenida Ceará, 759, no bairro Cerâmica, a ‘Bella Rio Branco pães e gastronomia’, abriu as portas nesta quarta-feira (18). O evento de inauguração reuniu convidados e imprensa para conhecer o novo espeço gastronômico do Acre, e claro viver uma experiência incrível.

Em seu perfil no Instagram @bellariobrancopadaria, a padaria oferece um mix completo de produtos e serviços e funcionará todos os dias, das 06:00h às 23:00h.

O nosso colunista James Pequeno marcou presença na festa de inauguração e trouxe os melhores cliques para nossos leitores. Confira tudo!