Casal descobre que ambas as filhas têm uma doença grave, mas apenas uma pode fazer tratamento

Um casal da Inglaterra vem vivendo um verdadeiro pesadelo. Ally Wallace, 32 anos, e Jake Shaw, 29 anos, descobriram que as filhas têm um distúrbio cerebral que limita a vida, no entanto, apenas uma das meninas pode se submeter ao tratamento da doença, informou o site de notícias britânico Chronicle Live.

As pequenas Nala, 2 anos, e Teddi, 11 meses, sofrem de uma doença genética que afeta a “substância branca” do cérebro e causa a perda de suas habilidades físicas e mentais. Infelizmente, a filha mais velha do casal não pode fazer o tratamento para a doença neurológica — conhecida como Leucodistrofia metacromática — pois seu cérebro já se deteriorou demais. Diante desse quadro, ela continuará perdendo todas as suas funções e os médicos acreditam que ela não poderá viver por muito tempo.