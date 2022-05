Com vagas abertas no home office, a GOL busca novos funcionários

Com o estouro da pandemia, o setor aéreo foi um dos mais afetados economicamente, uma vez que, com o isolamento social, muitos tiveram que cancelar suas viagens e adiar planos. Além disso, tendo seus faturamentos mensais afetados, muitas companhias aéreas tiveram que demitir funcionários e suspender atividades. No entanto, com a reabertura gradativa da economia, a GOL busca readequar seu quadro de colaboradores. Acompanhe a leitura!

Com novas contratações, a companhia aérea visa suprir a demanda

Embora o cenário mundial ainda não esteja totalmente livre do Coronavírus, a volta das atividades comerciais têm contribuído para que muitas companhias aéreas se recuperem das decorrências da pandemia, principalmente com a alta procura por passagens aéreas nos últimos meses.

Assim, o resultado da grande demanda reprimida também afeta o setor das contratações, já que com uma maior procura, readequar o quadro de funcionários se faz necessário. Nesse sentido, a GOL recentemente anunciou a abertura de novas vagas de emprego, inclusive com oportunidades para home office e sem exigência de nível superior.

Veja quais são as oportunidades que a GOL está oferecendo

Com vagas abertas em diversos setores da marca, as oportunidades home office são para o cargo de operador remoto, também conhecido como teleoperador, na parte de telemarketing e atendimento ao consumidor da empresa.

Sendo assim, os profissionais selecionados terão que lidar diretamente com o canal de vendas e SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da companhia aérea, visando garantir um atendimento eficiente, de qualidade e que proporcione experiências positivas ao cliente.

Com isso, para se candidatar para a seleção, os pré-requisitos são: possuir ensino médio completo, ter disponibilidade e flexibilidade de horário e ser maior de idade. Além disso, é necessário que o candidato possua um computador ou notebook e conexão wi-fi estável. Ademais, para inclusão no processo, basta acessar o site oficial da GOL e buscar a opção “Trabalhe Conosco”.