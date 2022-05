Concurso Efomm 2023: sai edital com 263 vagas de nível médio

A Marinha do Brasil divulgou o edital do concurso Efomm 2023 com vagas para oficiais de nível médio. A oferta é de 263 vagas para os dois Centros de Instrução: Rio de Janeiro e Pará.

O processo seletivo visa admissão às Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro – RJ, mas também do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém – PA.

As vagas ficaram divididas da seguinte forma:

Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) – 144 vagas; e

Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) – 119 vagas.

O documento publicado no Diário Oficial da União e no site da Marinha, por enquanto, é apenas o edital simplificado. Em breve, o edital completo será divulgado na íntegra com todas as informações da seleção.

Este primeiro documento confirma: vagas, requisitos e todo o cronograma da seleção.

O que é preciso para concorrer no concurso Efomm 2023?

No concurso Efomm, para participar o candidato precisa de nível médio completo. Além disso, também são necessárias outras exigências, tais como:

Ser brasileiro (ambos os sexos), com idade entre 17 e 23 anos em 1º de janeiro de 2023;

Altura mínima de 1,54m e máxima de 2m;

Não ter sido condenado por sentença penal transitada em julgado;

Estar em dia com as obrigações civis e militares (Art. 14, parágrafo 1º, inciso I da Constituição Federal e Art. 2º da Lei 4.375/64 – Lei do Serviço Militar), as últimas para candidatos do sexo masculino;

Não ter sido julgado “incapaz definitivamente” para o Serviço Ativo das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares ou para o Serviço Militar Inicial;

Não ser ex-aluno de EFOMM, não ter sido excluído a bem da disciplina ou por inaptidão ao oficialato de qualquer escola preparatória ou de formação das Forças Armadas ou Auxiliares, nem ter sido excluído, a bem da disciplina, do Serviço Ativo ou do Serviço Militar Inicial (SMI) de qualquer organização militar;

Possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia;

Cumprir as instruções estabelecidas no Edital.

Como se inscrever no concurso Efomm 2023?

Para participar do concurso Efomm, é necessário preencher todos os requisitos e preencher o formulário por meio do site do Ciaga .

As inscrições serão recebidas de 1º a 15 de junho, de acordo com o cronograma oficial. O valor da taxa de inscrição ainda não foi confirmado, mas no último edital foi de R$65.

O valor poderá ser pago até o dia 17 de junho. Inclusive, os concorrentes poderão solicitar a isenção dos valores, no período de 1º a 3 de junho.

Quando serão as provas do concurso Efomm 2023?

Assim como todo ano, os candidatos do concurso Efomm serão avaliados por várias etapas e a primeira será a prova objetiva (exames de conhecimento), que será aplicada em dois dias. O cronograma confirma as datas e horários, que serão:

Dia 1 – 20 de agosto

Aplicação das provas de Português, Redação e Inglês.

► 8h: abertura dos portões

► 9h: fechamento dos portões

► 10h15 às 14h15: realização da prova

Dia 2 – 21 de agosto

Aplicação das provas de Matemática e Física

► 8h: abertura dos portões

► 9h: fechamento dos portões

► 10h15 às 14h15: realização da prova

A divulgação da lista de inscritos e dos locais de aplicação das provas está marcada para acontecer a partir do dia 12 de agosto, no site do Ciaga. Os gabaritos sairão no dia posterior da prova.

Os aprovados serão convocados para as demais etapas, obedecendo o seguinte cronograma: