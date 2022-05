Concurso Marinha 2022: divulgado edital para o Quadro Técnico

A Marinha do Brasil divulgou edital do concurso do Quadro Técnico 2022 para o ingresso no Corpo Auxiliar. As chances são para quem tem o nível superior e podendo concorrer a diversas especialidades. O posto tem remuneração de R$9.070,60, além de outros benefícios.

Veja mais detalhes sobre esta nova seleção da Marinha!

Órgão: Marinha do Brasil

Marinha do Brasil Cargo: Primeiro-Tenente

Primeiro-Tenente Vagas: 16

16 Salário: R$9.070,60

R$9.070,60 Requisito: nível superior

nível superior Inscrição: 4 a 17 de julho

4 a 17 de julho Taxa: R$140

R$140 Prova: 28 de agosto

Vagas do concurso Marinha do Quadro Técnico

O concurso de 2022 da Marinha para o Quadro Técnico foi publicado com a oferta de 16 vagas para as seguintes especialidades:

Biblioteconomia (1)

Comunicação Social (1)

Direito (2)

Educação Física (1)

Estatística (1)

Informática/Especialidade Banco de Dados (1)

Informática/Especialidade Desenvolvimento de Sistemas (1)

Informática/Especialidade Infraestrutura de TI (1)

Informática/Especialidade Segurança da Informação (1)

Meteorologia (1)

Pedagogia (1)

Psicologia (2)

Segurança do Tráfego Aquaviário (2)

Neste concurso, o cargo é o de primeiro-tenente. Durante o curso de formação, ainda como guarda-marinha, a remuneração atribuída sera de R$9.070,60,composta por R$7.315,00 do soldo militar, R$1.389,85 do adicional militar e R$365,75 do adicional de compensação por disponibilidade militar.

Os alunos ainda contam com alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

O que é preciso para concorrer?

Todas as oportunidades são para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha e o candidato precisa ter o nível superior na respectiva área para participar. O candidato pode ter concluído ou estar em fase conclusão do curso de bacharel ou licenciatura.

É preciso estar registrado no órgão fiscalizador da profissão a que concorre, até a data da matrícula no curso. Essa condição não se aplica aos candidatos de Direito.

Também é necessário ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m. Além de possuir menos de 35 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023. Podem concorrer candidatos de ambos os sexos.

Como se inscrever neste concurso da Marinha?

O concurso da Marinha para o Quadro Técnico receberá inscrições pela internet, pelo site da própria instituição .

As inscrições poderão ser feitas de 4 a 17 de julho. Para isso, basta preencher o formulário que constará no portal da Marinha. É preciso que todas as informações estejam corretas e atualizadas.

Em seguida, para confirmar participação, precisa ser pago o boleto da taxa de inscrição, no valor de R$140.

Quando e como serão as provas?

Os concorrentes do concurso da Marinha para o Quadro Técnico serão avaliados por diversas etapas de seleção. Todas podem eliminar ou classificar o candidato.

A primeira será uma prova objetiva com 50 questõesde Conhecimentos Profissionais euma redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Para profissionais de Direito, haverá uma prova discursiva de Conhecimentos Profissionais.

A prova escrita está agendada para o dia 28 de agosto, em várias cidades pelo território nacional.

A segunda etapa é nomeada como “eventos complementares” e é constituída por:

Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF) – Natação e Corrida; Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); Prova de Títulos (PT); Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

A terceira e última etapa é o curso de formação de oficiais (CFO) que contém o período de adaptação e também as aulas, de caráter eliminatório e classificatório.