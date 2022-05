Concursos públicos com vagas abertas pagam até R$ 30 mil; se inscreva

Para quem quer seguir carreira pública, é bom ficar de olho nos concursos públicos e as datas de publicação de edital e inscrição. Pelo menos 174 concursos públicos no país estão com inscrições abertas em quase todos os estados da federação, com mais de 20 mil vagas no total.

As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país e algumas vagas contam com salário entre R$ 20 mil e 30 mil . No Maranhão, são 15 vagas no Tribunal de Justiça, com um salário de R$ 30.404,47.

Confira os concursos com vagas abertas em cada estado do país:

Sul e Sudeste

Concursos públicos em São Paulo

Prefeitura de Arujá

Vagas: 28

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 7.243,31

Inscrições: até 6 de junho pelo site oficial do concurso

Prefeitura de Barueri

Vagas: 9

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 9.999,12

Inscrições: até 9 de junho pelo site oficial do edital

Prefeitura de Bento Abreu

Vagas: 1

Escolaridade: nível superior

Salário: até R$ 4.229,72

Inscrições: até 26 de maio pelo site oficial do edital

Prefeitura de Biritiba Mirim

Vagas: 72

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 3.927,10

Inscrições: até 30 de maio pelo site oficial do edital

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar

Vagas: 1

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 2.955,56

Local de trabalho: Botucatu

Inscrições: até 18 de maio pelo site oficial do edital

Prefeitura de Bragança Paulista

Vagas: 210

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$5.813,36

Inscrições: até 19 de maio pelo site oficial do edital

Prefeitura de Campinas

Vagas: 27

Escolaridade: médio e superior

Salário: até R$ 8.279,43

Inscrições: até 22 de maio pelo site oficial do edital

Prefeitura de Campinas

Vagas: 70

Escolaridade: nível superior

Salário: até R$ 8.693,40

Inscrições: até 17 de junho pelo site oficial do edital

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

Vagas: 22

Escolaridade: nível superior

Salário: até R$ 10.302,00

Local de trabalho: Campinas, Santos, São José dos Campos e São Paulo

Inscrições: até 20 de maio pelo site da Vunesp

Agência Reguladora de Serviços Públicos de Casa Branca

Vagas: 2

Escolaridade: nível superior

Salário: até R$ 4.170,29

Inscrições: até 9 de junho pelo site do edital

Prefeitura de Elias Fausto

Vagas: 13

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 2.182,87

Inscrições: até 30 de maio pelo site do edital

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Vagas: 40

Escolaridade: nível médio

Salário: até R$ 1.550,00

Inscrições: até 31 de maio pela página oficial do edital

Prefeitura de Itabaré

Vagas: 4

Escolaridade: nível médio

Salário: até R$ 1.200,00

Inscrições: até 18 de maio pelo site do edital

Câmara Municipal de Júlio Mesquita

Vagas: 2

Escolaridade: nível fundamental e superior

Salário: até R$ 3.850,00

Inscrições: até 26 de maio pelo site oficial do concurso

Prefeitura de Jundiaí

Vagas: 3

Escolaridade: nível superior

Salário: até R$ 10.701,66

Inscrições: até 6 de junho pelo site da Vunesp

Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí

Vagas: 4

Escolaridade: nível médio e técnico

Salário: até R$ 4.311,03

Inscrições: até 2 de junho pelo site oficial do concurso

Prefeitura de Lençóis Paulistas

Vagas: 17

Escolaridade: nível superior

Salário: até R$ R$ 21,08 hora/aula

Inscrições: até 2 de junho pelo site da Conesp

Prefeitura de Piracicaba

Vagas: 89

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 3.316,98

Inscrições: até 30 de maio pelo site da Vunesp

Prefeitura de Piracicaba

Vagas: 68

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 1.778,60

Inscrições: até 6 de junho pelo site da Vunesp

Prefeitura de Presidente Epitácio

Vagas: 27

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 13.087,49

Inscrições: até 22 de maio pelo site da Unisip

Prefeitura de Quatá

Vagas: 7

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 5.523,58

Inscrições: até 22 de maio pelo site da Conesp

Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região

Vagas: 235

Escolaridade: nível médio

Salário: até R$ 3.015,65

Local de trabalho: São Paulo

Inscrições: até 23 de maio pelo site oficial

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Vagas: 1.674

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 4.420,00

Inscrições: até 9 de maio pelo site do concurso

Concursos públicos no Rio de Janeiro

Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá

Vagas: 97

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 5.886,63

Inscrições: até 20 de junho pelo site oficial

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Vagas: 41

Escolaridade: nível superior

Salário: até R$ 5.831,21

Inscrições: até 18 de maio pelo portal do Governo Federal

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Vagas: 250

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 26,00 (vinte e seis reais) por ato homologado

Inscrições: até 19 de maio pelo site da Vunesp

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

Vagas: 8

Escolaridade: nível superior

Salário: até R$ 9.190,76

Local de trabalho: Rio de Janeiro

Inscrições: até 19 de maio pelo site do Cefet/RJ

Câmara Municipal de São Gonçalo

Vagas: 39

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 2.197,00

Inscrições: até 12 de junho pelo site oficial do concurso

Concursos públicos em Minas Gerais

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bocaiúva

Vagas: 31

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 3.772,69

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Cotec Concursos

Prefeitura de Caeté

Vagas: 208

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 15.175,69

Inscrições: até 8 de junho pelo site oficial

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Cis-Verde

Vagas: 7

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 3.134,40

Local de trabalho: Carangola

Inscrições: até 31 de maio pelo site oficial

Prefeitura de Cássia

Vagas: 130

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 18.739,65

Local de trabalho: Rio de Janeiro

Inscrições: até 10 de junho pelo site do edital

Prefeitura de Contagem

Vagas: 161

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 7.137,84

Inscrições: até 9 de junho pelo site

Prefeitura de Córrego Novo

Vagas: 131

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 11.000,00

Inscrições: até 22 de junho pelo site oficial do edital

Prefeitura de Itamogi

Vagas: 45

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 11.542,96

Inscrições: até 2 de junho pelo site oficial do concurso

Prefeitura de Lavras

Vagas: 44

Escolaridade: nível médio

Salário: até R$ 1.683,35

Local de trabalho: Rio de Janeiro

Inscrições: até 09 de junho pelo site

Prefeitura de Mariana

Vagas: 93

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 12.796,80

Inscrições: até 10 de junho pelo site

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)

Vagas: 250

Escolaridade: nível fundamental

Salário: até R$ 3.803,27

Inscrições: até 19 de maio pelo site da FUMARC

Prefeitura de Sete Lagoas

Vagas: 395

Escolaridade: nível médio

Salário: R$ 1.550,00

Inscrições: até 25 de maio pelo site

Prefeitura de Mutum

Vagas: 153

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 8.000,00

Inscrições: até 23 de maio pelo site do IDESG

Concursos públicos no Espirito Santo

Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba)

Vagas: 40

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 7.200,00

Inscrições: até 22 de maio pelo site do IBADE

Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV)

Vagas: 12

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 6.582,60

Local de trabalho: Vitória

Inscrições: até 19 de maio pelo site do governo do estado

Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Vagas: 1000

Escolaridade: nível médio

Salário: R$ 3.735,79

Local de trabalho: Carangola

Inscrições: até 7 de junho pelo site do IDECAN

Concursos públicos no Paraná

Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana

Vagas: 67

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 13.583,52

Inscrições: até 1 de junho pelo site da Fauel

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná

Vagas: não informado

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 6.180,00

Local de trabalho: Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa

Inscrições: até 23 de maio pelo site oficial

Prefeitura de Goioerê

Vagas: 118

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 5.383,31

Inscrições: até 31 de maio pelo site da oficial

Prefeitura de Mallet

Vagas: 2

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 21.175,32

Inscrições: até 25 de maio pelo site da prefeitura

Prefeitura de Ortigueira

Vagas: 54

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 15.299,37

Inscrições: até 17 de maio pelo site oficial

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Vagas: 20

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 5.831,21

Inscrições: até 27 de maio pelo site da universidade

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Ciosp)

Vagas: 8

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 11.508,68

Inscrições: até 25 de maio pelo site oficial

Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu)

Vagas: 58

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 10.880,29

Inscrições: até 24 de maio pelo site oficial

Prefeitura de Santa Helena

Vagas: 13

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 17.493,45

Inscrições: até 23 de maio pelo site oficial

Prefeitura de São Miguel do Iguaçu

Vagas: 42

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 19.345,99

Inscrições: até 5 de junho pelo site

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo

Vagas: 30

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 7.896,36

Inscrições: até 19 de março pelo site oficial do edital

Concursos públicos em Santa Catarina

Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio

Vagas: 15

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 5.000,00

Inscrições: até 31 de maio pelo site

Prefeitura de Catanduvas

Vagas: 13

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 11.671,32

Inscrições: até 19 de maio pelo site oficial

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Vagas: 165

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: até R$ 9.440,97

Inscrições: até 6 de junho pelo site oficial

Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina

Vagas: 635

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 8.885,00

Inscrições: até 23 de maio pelo site oficial

Prefeitura de Ibiam

Vagas: 14

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 26.263,29

Inscrições: até 19 de março pelo site

Prefeitura de Ibicaré

Vagas: 2

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 23.058,50

Inscrições: até 5 de maio pelo site oficial

Prefeitura de Imaruí

Vagas: 7

Escolaridade: nível médio

Salário: até R$ 1.212,00

Inscrições: até 26 de maio pelo site

Prefeitura de Porto União

Vagas: 47

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: até R$ 18.457,92

Inscrições: até 9 de junho pelo site oficial

Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina

Vagas: 1051

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 5.331,60

Inscrições: até 30 de maio pelo site do IPPEC

Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Vagas: 30

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 28.883,98

Inscrições: até 27 de junho pelo site da FGV

Concursos públicos no Rio Grande do Sul

Prefeitura de Dois Irmãos

Vagas: 71

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 14.819,65

Inscrições: até 26 de maio pelo site

Prefeitura de Nova Hartz

Vagas: 24

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 13.999,03

Inscrições: até 26 de maio pelo site

Prefeitura de Panambi

Vagas: 9

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 16.596,92

Inscrições: até 7 de junho pelo edital

Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (Dmae)

Vagas: 22

Escolaridade: nível fundamental e médio

Salário: até R$ 1.613,01

Inscrições: até 19 de maio pelo site da Prefeitura

Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul

Vagas: 7

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 12.455,30

Inscrições: até 31 de maio pelo site

Norte e Nordeste

Concursos públicos no Acre

Ibama

Vagas: 359

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 4.848,00

Inscrições: até 10 de junho pelo site do Governo Federal

Ibama

Vagas: 1.143

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 6.060,00

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Governo Federal

Concursos públicos no Amazonas

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Vagas: 17

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 10.074,18

Inscrições: até 18 de maio pelo site oficial da UFRA

Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Vagas: 12

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 6.883,29

Inscrições: até 10 de junho pelo site oficial do edital

Prefeitura de Uarini

Vagas: 729

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 15.000,00

Inscrições: até 23 de maio pelo site oficial

Ibama

Vagas: 1.143

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 6.060,00

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Governo Federal

Concursos públicos em Rondônia

Prefeitura de Pimenta Bueno

Vagas: 7

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 14.000,00

Inscrições: até 18 de maio pelo site oficial da Prefeitura de Pimenta Bueno

Conselho Regional de Medicina de Rondônia

Vagas: 50

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 4.624,09

Inscrições: até 6 de junho pelo site oficial do edital

Ibama

Vagas: 1.143

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 6.060,00

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Governo Federal

Concursos públicos em Roraima

Polícia Civil de Roraima

Vagas: 140

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 12.901,17

Inscrições: até 12 de junho pelo site da Vunesp

Polícia Civil de Roraima

Vagas: 35

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 20.410,04

Inscrições: até 12 de junho pelo site da Vunesp

Concursos públicos em Alagoas

Polícia Científica de Alagoas

Vagas: 242

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 9.646,81

Inscrições: até 12 de junho pelo site da Cebraspe

Concursos públicos na Bahia

Prefeitura de Muritiba

Vagas: 260

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 1.588,22

Inscrições: até 20 de maio pelo site do Ação Bahia

Prefeitura de Jequié

Vagas: 47

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 4.096,18

Inscrições: até 23 de maio pelo site do Instituto Consuplan

Prefeitura de Jacobina

Vagas: 17

Escolaridade: médio

Salário: R$ 1.497,00

Inscrições: até 14 de junho pelo site do IDCAP

Polícia Civil da Bahia

Vagas: 1000

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 13.032,44

Inscrições: até 7 de junho pelo site do IBFC

Ibama

Vagas: 359

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 4.848,00

Inscrições: até 10 de junho pelo site do Governo Federal

Ibama

Vagas: 1.143

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 6.060,00

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Governo Federal

Concursos públicos no Ceará

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)

Vagas: 145

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 11.237,96

Inscrições: até 20 de maio pelo site da Universidade

Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região

Vagas: 200

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 6.136,46

Local de trabalho: Fortaleza e Juazeiro do Norte

Inscrições: até 23 de maio pelo site oficial do edital

Prefeitura de Marco

Vagas: 29

Escolaridade: médio

Salário: R$ 1.550,00

Inscrições: até 14 de junho pelo site da Secretária de Saúde do Estado

Ibama

Vagas: 359

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 4.848,00

Inscrições: até 10 de junho pelo site do Governo Federal

Ibama

Vagas: 1.143

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 6.060,00

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Governo Federal

Concursos públicos no Maranhão

Tribunal de Justiça do Maranhão

Vagas: 15

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 30.404,47

Inscrições: até 10 de junho pelo site da Cebraspe

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Maranhão

Vagas: 2

Escolaridade: nível médio

Salário: R$ 1.783,33

Inscrições: até 12 de junho pelo site do edital

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão

Vagas: 21

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 7.272,00

Local de trabalho: São Luís

Inscrições: até 23 de maio pelo site da Cebraspe

Ibama

Vagas: 1.143

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 6.060,00

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Governo Federal

Concursos públicos no Piauí

Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Vagas: 22

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 4.472,64

Local de trabalho: Bom Jesus, Floriano e Teresina

Inscrições: até 17 de junho pelo site da universidade

Prefeitura de Cristino Castro

Vagas: 13

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 1.212,00

Inscrições: até 20 de maio pelo site do Consep

Prefeitura de Lagoa do Piauí

Vagas: 37

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 7.500,00

Inscrições: até 23 de maio pelo site oficial do edital

Ibama

Vagas: 1.143

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 6.060,00

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Governo Federal

Ibama

Vagas: 359

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 4.848,00

Inscrições: até 10 de junho pelo site do Governo Federal

Concursos públicos em Sergipe

Ministério Público de Sergipe

Vagas: 5

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 30.404,42

Inscrições: até 30 de maio pelo site da Cebraspe

Centro-oeste

Concursos públicos em Goiás

Ibama

Vagas: 1.143

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 6.060,00

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Governo Federal

Prefeitura de Córrego do Ouro

Vagas: 74

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 11.016,00

Inscrições: até 9 de junho pelo site oficial do concurso

Polícia Militar de Goiás

Vagas: 1.520

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 6.353,13

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Instituto Aocp

Ministério Público de Goiás

Vagas: 4

Escolaridade: fundamental

Salário: R$ 3.549,56

Inscrições: até 9 de junho pelo site do Ministério Público

Polícia Militar de Goiás

Vagas: 150

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 13.901,60

Inscrições: até 1 de julho pelo site do edital

Concursos públicos em Mato Grosso

Ibama

Vagas: 359

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 4.848,00

Inscrições: até 10 de junho pelo site do Governo Federal

Ibama

Vagas: 1.143

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 6.060,00

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Governo Federal

Prefeitura de Denise

Vagas: 51

Escolaridade: nível médio e superior

Salário: R$ 4.659,00

Inscrições: até 2 de julho pelo site do site oficial do edital

Prefeitura de Denise

Vagas: 6

Escolaridade: nível médio

Salário: R$ 1.630,63

Inscrições: até 16 de julho pelo site do site oficial do edital

Concursos públicos em Mato Grosso do Sul

Prefeitura de Santa Rita do Pardo

Vagas: 75

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 11.453,72

Inscrições: até 2 de junho pelo site oficial do concurso

Concursos públicos no Distrito Federal

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Vagas: 381

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 12.654,00

Inscrições: até 2 de junho pelo site oficial do concurso

Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Vagas: 65

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 22.589,59

Inscrições: até 2 de junho pelo site oficial da Cebraspe

Ibama

Vagas: 1.143

Escolaridade: nível fundamental, médio e superior

Salário: R$ 6.060,00

Inscrições: até 1 de julho pelo site do Governo Federal