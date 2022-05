Defensoria inaugura unidade no município de Xapuri, nesta sexta-feira

Com o objetivo de promover o acesso à justiça, levar mais cidadania e aproximar a comunidade da instituição, a Defensoria Pública do Estado do Acre e o governo do Estado do Acre inauguram nesta sexta-feira, 13, a Unidade Defensorial no município de Xapuri, localizada na rua Deocleciano Lago, nº 71, no centro da cidade.

A construção da unidade somente foi possível através da somatória de recursos provenientes da emenda parlamentar do deputado federal, Léo de Brito, da cessão do terreno pelo prefeito Bira Vasconcelos e Câmara de Vereadores do município, além da soma primordial de esforços do governador Gladson Cameli, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Localizada a 188 quilômetros da capital Rio Branco, a cidade de Xapuri, conhecida como “a princesinha do Acre”, conta com uma população estimada de mais de 19 mil pessoas. A Defensoria atuará na defesa dos direitos daqueles que mais precisam, promovendo a garantia de acesso aos direitos, cidadania e justiça social.

“Entregar esta importante ferramenta de acesso à justiça, simboliza uma grande conquista para todos nós, além de reafirmar o nosso compromisso em levar assistência jurídica para população, disponibilizando instalações que zelam pelo conforto e atendimento humanizado aos usuários, trazendo maior efetividade na prestação dos serviços e na promoção dos direitos para o povo de Xapuri”, destaca a defensora-geral, Simone Santiago.