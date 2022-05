Deputado denuncia que servidores do ISE não foram contemplados com reajuste e auxílio e culpa sindicato

O deputado estadual Gehlen Diniz (PP) denunciou que os servidores do Instituto Socioeducativo do Estado (ISE) não foram contemplados com o reajuste de 5,4% concedido pelo Governo do Estado. Nem mesmo o auxílio alimentação chegou aos mais de 200 servidores, conforme disse Diniz no seu discurso desta quarta-feira (4), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Gehlen disse que procurou a Secretaria de Planejamento e foi explicado que “o servidor provisório do ISE recebe menos que um salário mínimo e já recebia uma complementação e o rejuste foi aplicado no salário base, e como eles já recebiam uma auxílio alimentação, não puderam receber o novo”.

Gehlen culpa o sindicato da categoria. “A vontade do Governador era contemplar todos os servidores do Estado, faltou organização da categoria, que o representante não veio aqui expor a situação a nós deputados que poderíamos resolver junto com o Governo, e faltou diligência de alguns setores do financeiro”, afirmou.

O deputado disse ainda que já marcou reuniões com a Casa Civil para chegar a uma solução.