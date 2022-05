Eliminada do No Limite acumula dívidas após reality: ‘Não tem como pagar’

Dayane Sena, primeira eliminada do No Limite 2022, revelou que não conseguiu faturar nada no reality show e está endividada. Em uma publicação feita em seu perfil do Twitter, a professora pediu que os bancos parem de ligar para cobrá-la, já que não ganhou o prêmio de R$ 500 mil.

“Os bancos estão me ligando, será que eles não assistem ao No Limite? Fui eliminada, amados… Não tem R$ 500 mil, não tem como pagar as dívidas, esqueçam-me se forem capazes”, alfinetou.

Ela fez parte da tribo Lua, e levou seis votos de seus colegas logo no primeiro episódio. Despreparada para as provas que exigiram velocidade, resistência e estratégia, Dayane também encontrou dificuldades no nado e prejudicou sua equipe.