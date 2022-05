Em pegadinha, Anitta faz Saweetie dizer: “Meu pé está fedendo”

Que Anitta gosta de uma boa pegadinha, todo mundo sabe! Ela e a cantora Saweetie marcaram presença na série Carpool Karaoke, derivada do programa The Late Late Show with James Corden. Na atração, produzida pela Apple TV+, as artistas dirigiram juntas pelas ruas de Los Angeles. A brasileira, aliás, aproveitou o momento com a amiga para a ensinar algumas frases inusitadas em português.

No programa, as duas conversaram sobre a língua portuguesa. Saweetie afirmou, inclusive, que acha um idioma que deixa a voz “sexy” quando é pronunciado. Anitta, então, comenta que ouve isso de todo mundo. “Você acha que português é sexy? Todo mundo diz isso, que é uma língua muito sensual. Eu vou te provar, quer ver?”, disse a cantora. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!