Encontro com onças e show no AC: fã acreana revela detalhes de bate-papo com Maiara e Maraisa; confira

Após uma saga para descobrir o hotel das cantoras Maiara e Maraisa em Porto Velho, a acreana Audyneia Oliveira de 32 anos, encontrou pela primeira vez ‘cara a cara’, a dupla sertaneja nesta segunda-feira (23). O encontro foi regado de emoções, pois a acreana já acompanha o trabalho das sertanejas há seis anos e assistiu quinze shows. No primeiro momento, a acreana conversou com a dupla sobre a homenagem do Parque Chico Mendes no Acre, que batizou duas onças pintadas com o nome da dupla sertaneja.

Ao ContilNet, Audyneia contou detalhes da conversa na recepção do hotel: “Assim que elas chegaram eu falei com Maraisa, a gente falou sobre as onças, eu disse pra ela que já tinha visto as onças, e daí a gente se despediu e elas foram descansar. A gente pediu pulseiras do camarim pra ela e ganhamos, e no camarim ela lembrou que eu tinha falado que já tinha visto as onças. A Maiara me perguntou de onde eu era, e falei que era do Acre, que já tinha visto as onças e elas acharam muito bacana. A Maraisa disse que a Maiara tá louca pra conhecer as onças, e ela estava com pouco de medo. Falei pra ela que não fazia medo, porque estavam em jaulas”.

Audyneia revelou a coluna Douglas Richer, que Maraia e Maraisa comentaram sobre o show na ExpoAcre e reforçou que seria a oportunidade de elas conhecer as onças pessoalmente. Segundo a acreana, a dupla revelou que vai fazer ‘a festa’ no Acre.

Emocionada a acreana rasgou elogios a dupla: “Elas são muito maravilhosas, humildes e atenciosas. “É uma sensação maravilhosa, elas fazem parte da minha história, da minha vida, é por elas que eu tô aqui hoje contando um pouco da minha saga em busca delas, são minha inspiração, meu tudo”, contou.

Na companhia de um grupo de amigos, a acreana participou a entrega de duas oncinhas de pelúcia no camarim das cantoras. Assista o vídeo: