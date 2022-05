Ex-BBB Gleici Damasceno e Rudson, apresentador da “Rede BBB”, flertam na web

Tá rolando! Campeã do “BBB 18”, Gleici Damasceno voltou a flertar com Hudson Victor, apresentador da “Rede BBB”, na web. Os dois trocaram mensagens no Twitter após a acreana dizer que “está na hora de arrumar um namorado”.

“Quando a gente começa?”, perguntou o bonitão, para o delírio dos internautas.

Essa não é a primeira vez que Gleici e Rudson se paqueram. Em janeiro, durante uma transmissão ao vivo na “Rede BBB”, apresentado por ele e Rafa Kalimann, os dois trocaram elogios.

“Fiquei nervosa. Um homem bonito desse me elogiando”, disse ela, aos risos.