Expoacre Juruá: governo executa limpeza da área do entorno do estádio, em Cruzeiro do Sul

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, iniciou o processo de manutenção e limpeza da área no entorno do estádio Arena do Juruá, onde será o palco da Expoacre Juruá 2022, programada para ser realizada em meados de setembro deste ano.

Os agentes do Deracre providenciaram os trabalhos no local e limparam toda a parte externa. A Expoacre Juruá é uma festa tradicional, onde há comercialização de animais, shows nacionais e locais, com festa do peão, produtos locais e várias atrações.

“Estamos trabalhando para deixar os espaços mais harmônicos e bonitos para que as famílias possam desfrutar de um local mais limpo”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Para o o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, os trabalhos de melhorias seguem avançando, no intuito de garantir as condições para o evento.

O governo do Estado, por meio do Deracre, vem realizando diversas ações de conservação dos espaços públicos e prédios, assim como tem se pautado no zelo pelo bem público e na preservação do patrimônio. O Deracre segue com obras em todo o estado.