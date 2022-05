Expoacre Juruá será lançada pelo governo no dia 14 de junho

As etapas do planejamento da Expoacre Juruá 2022 seguem sendo executadas pelo governo do Acre, que tem a meta de transformar o evento no maior da história já realizado para a população do Vale do Juruá. A feira de exposições será lançada no dia 14 de junho.

Com previsão de ser realizado em meados de setembro, em Cruzeiro do Sul, o evento promete ousar com muito entretenimento, shows de artistas de renome nacional e local, cavalgada, rodeio e outras atividades.

João Pereira, articulador político do governo na região, falou da expectativa que gira em torno da Expoacre Juruá deste ano, após um período de abstenção devido à pandemia de covid-19.

“Por determinação do governador Gladson Cameli, estamos preparando o melhor para a população do Juruá, que pode aguardar grandes atrações”, garantiu o articulador.

Planejamento segue em execução para garantir o sucesso da Expoacre Juruá 2022

O cronograma, que se iniciou no dia 29 de abril com visita técnica da equipe organizadora, segue com a limpeza total da área do entorno do estádio Arena do Juruá, espaço que será transformado num grande parque de exposições.

O Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), em pareceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, avança com a limpeza do local e prepara área de um hectare, onde será realizada a corrida de motocross, uma das novidades da feira deste ano. A ideia é antecipar a obra e garantir treinamento aos pilotos da região.

Lucas Melo, representante da associação de motocross da região, falou da importância da presença dos esportes radicais na exposição. “Para os pilotos, é um grande incentivo por parte do governo do Estado. A nossa apresentação incentivará outras pessoas a se enveredarem pelo caminho dos esportes, despertará interesse do mercado local e as empresas conhecerão um negócio atrativo para investirem. É uma atividade muito apreciada pela público”, garantiu.