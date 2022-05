Friale prevê segunda-feira com tempo firme; veja previsão para sua cidade

Nesta segunda-feira (23), o tempo firme, seco e ensolarado predomina no Acre, em Rondônia, no Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, no Peru (região de selva) e na Bolívia (planícies).

Calor abafado, com chuvas, que poder ser fortes, predomina no norte do Amazonas.

PREVISÃO ESPECÍFICA PARA O ACRE

Leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): tempo firme, seco e ensolarado, com noite estrelada e amena. Não chove. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte, com variações de noroeste e de nordeste.

Centro e oeste acreano (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo firme, seco e ensolarado. Há possibilidade de chuvas rápidas e pontuais em algumas áreas. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte, com variações de noroeste e de nordeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.