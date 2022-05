Fundhacre inicia programação da Semana de Enfermagem com palestras e minicursos

A iniciativa da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) de celebrar o trabalho dos enfermeiros durante uma semana inteira passa por uma série de atividades de lazer e cuidado para os profissionais.

Na manhã desta sexta-feira, 13, enfermeiros participaram de um fórum com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC), onde foi discutido o exercício legal de suas profissões.

Pela tarde, o hospital recebeu membros do Med Plus de Rondônia para ministrar um minicurso sobre o manejo da assistência ao paciente com Ostomia de eliminação. O polo da Fundhacre que cuida de pacientes ostomisados é referência no Estado, tendo aproximadamente 120 pacientes.

A enfermeira Patricia Mandrote, membro da Med Plus, destaca a importância da reciclagem sobre o assunto, levando em conta que o cuidado com estes pacientes é continuo, além da saúde fragilizada. Destacou também que a educação em saúde não acaba na academia.

“Fico lisonjeada em nome da Med Plus, agradeço ao convite da instituição, visto que é muito importante todos estarmos sendo capacitados e atualizados para oferecer um serviço cada vez melhor”, finalizou Patrícia Mandrote.

Não foram só os enfermeiros que aproveitaram a capacitação, a técnica de enfermagem Diemes Pereira, de 40 anos, participou das duas atividades e reforçou a importância de continuar aprendendo. “É um grande conhecimento adquirido para minha atuação no dia a dia, no cuidado com o paciente, proporcionando conforto e qualidade de vida com as novas adaptações em sua rotina”.