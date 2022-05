Gladson ‘conversa’ com calango em evento da PM e arraca gargalhadas do público

Durante o evento de entrega da revitalização do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre, no bairro 6 de Agosto, ocorrido nesta quinta-feira (26), o governador Gladson Cameli arrancou gargalhadas do público presente.

Enquanto discursava, o chefe do executivo teve sua atenção fisgada por um calango que caminhava próximo a ele no local.

Gladson quebrou o protocolo, agachou-se e começou um diálogo com o animal. “Como estão as coisas?”, perguntou o governador.

Nesse momento, todos os presentes começaram a rir. O fotógrafo Diego Gurgel registrou a cena.

“Uma coisa temos que admitir, nunca tivemos um governador tão leve”, escreveu um internauta na publicação feita pelo jornalista Altino Machado.