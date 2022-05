Gladson diz que 24h não têm sido suficiente para governar o AC: “Cansado, mas não desisti”

Durante o evento de lançamento do mutirão de mais de 5 mil cirurgias na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), nesta terça-feira (17), o governador Gladson fez um desabafo sobre sua experiência à frente do executivo acreano.

“Gente, 24 horas não têm sido suficiente para dar conta de tantas coisas. São muitas questões para resolver e dar conta. O trabalho não para e tem sido bem cansativo, mas não desistimos e não vamos desistir”, explicou o governador.

Cameli aproveitou a ocasião para dizer que não está interessado nas discussões e brigas políticas, mas comprometido com o que pode oferecer de melhor à população.

“Eu não tenho encontrado tempo para me voltar a essas discussões bobas e desnecessárias do campo político. Meu compromisso é com a saúde, com bem estar da população. Quero zerar o quanto antes essa fila de cirurgias e preciso do apoio de vocês”, acrescentou.

O evento contou com a participação de dezenas de lideranças políticas e membros da sociedade civil.

Gladson pediu desculpas aos servidores públicos do Estado por não ter concedido um aumento salarial maior que o aprovado, mas garantiu que seus esforços estão voltados para a valorização profissional dos trabalhadores.

“Estamos fazendo o melhor que podemos, dentro das condições que o Estado nos oferece. Não posso sair concedendo o aumento que acho que devo conceder sem observar a lei e o que os órgãos de controle preveem. Me desculpem, mas o meu compromisso é o de melhor a vida de todos vocês que são as maiores autoridades”, finalizou.