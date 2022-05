Goleiro dá soco em porta e fratura o dedo após treta com técnico

Jean-Louis Leca, arqueiro do clube francês, se desentendeu com Thierry Malaspina, técnico da equipe. Segundo o jornal L’Equipe, os dois discutiram ainda no gramado durante um treino do time. A confusão se arrastou até o vestiário, sendo necessária a intervenção da turma do deixa disso.

Momentos após a discussão e com os ânimos mais apaziguados, Leca teria dado um soco na porta do vestiário e fraturado o dedo. A lesão tira o goleiro do restante da temporada.

O Lens é o sétimo colocado da Ligue 1, com 58 pontos. Neste final de semana, a equipe enfrenta o Troyes pela competição nacional.