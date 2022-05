Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (24/5)

Escondidas ou atrevidas?

Data estelar: Marte ingressa em Áries

Melhor errar por tomar a iniciativa equivocada do que se equivocar por não tomar iniciativa alguma e, depois, se arrepender por não ter tentado. Sim! Agir e errar é infinitamente melhor do que ficar se defendendo passivamente dos supostos perigos, e contendo o impulso criativo que leva todo e qualquer ser humano a se aventurar na vida.

É triste testemunhar o tempo passando e a gente se aventurando muito menos do que poderia, porque a escala de valores que usamos para avaliar e tomar decisões é a do medo, e não a da valorização da experiência.

Porém, assim somos a maior parte do tempo, orientados pelo medo, que adota em inúmeros casos o ar da prudência e do bom senso, mas que, na prática, continua sendo o medo que nos faz esconder da vida.

Almas escondidas ou almas atrevidas? O que vai ser daqui para frente?

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça o que tiver de fazer, sem se importar com a natureza da ação, porque este é um momento excepcional que, com certeza, requer medidas excepcionais também. Tudo, porém, há de ser feito sob o manto da discrição.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para tocar nas portas certas e fazer contato com as pessoas indicadas, você não deve esperar que o Universo tome a iniciativa, pois, neste momento, é sua alma que precisa assumir esse lugar de tomar a iniciativa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Otimize o tempo e faça o máximo que puder neste momento, porque as portas estão abertas e se pode colher mais resultados, investindo menos tempo e recursos. Tudo acontecerá na mesma medida de seu atrevimento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Elevar o tom da voz não vai ajudar a que as pessoas ouçam suas ideias com clareza, porque quando elas emperram em suas próprias opiniões não há força divina que as faça sair do lugar. Siga em frente com os exemplos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há coisas que não podem passar, como se fossem banais, há coisas que precisam ser encaradas no mesmo momento em que produzem emoções inconfundíveis, que não daria para varrer para abaixo do tapete. Ação imediata.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Este é um dos melhores momentos possíveis para se chegar a um acordo, sem importar o quanto de concessões tenham de ser feitas, porque, se você observar com imparcialidade, o estado de conflito não beneficia ninguém.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Terceirizar o que você poderia fazer não seria uma boa ideia. Se quiser que algo seja bem feito, em vez de passar a responsabilidade a outrem, assuma logo essa tarefa, porque só assim terá garantia de bons resultados.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Faça valer sua intenção, seu desejo, porém, mais ainda faça valer suas pretensões por meio de atitudes que deixem clara sua posição nesta parte do jogo complexo da vida em que sua alma se meteu. É tudo um jogo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É sábio dar fim ao que, evidentemente, não vai dar em nada além de mais conflito, e é disso que sua alma precisa se livrar, porque cada conflito acumulado é tempo que terá de ser investido para administrar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As coisas que acontecem atualmente fazem sua alma pensar, porque o cenário se tornou complexo como nunca antes imaginado, e as soluções que você dava não se aplicam mais, deixaram de ser eficientes. Pensar bem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você sabe que ninguém fará por você o que somente sua alma pode resolver, mas, mesmo assim, a preguiça sempre espreita nos pensamentos e nas emoções, buscando uma facilidade que, talvez, seria sábio deixar de lado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A oportunidade está disponível, se você depender de tomar alguma iniciativa, não hesite, é agora que é mais propício colocar em marcha suas pretensões, porque com menos investimento você colherá resultados melhores.