Jade Picon supera trauma ao lado de Anitta com dança no TikTok; entenda

Nesta segunda-feira (23), Jade Picon virou assunto no Twitter ao aparecer dançando com Anitta em um vídeo publicado no TikTok. Usuários elogiaram o fato de a influenciadora ter conseguido superar um trauma antigo graças à ajuda da cantora. Em 2020, a irmã de Leo Picon recebeu críticas após gravar um challenge [desafio] para suas redes sociais e ser acusada de dançar mal.

A situação veio à tona novamente este ano, quando Jade participou do BBB 22 e revelou o motivo de ter fugido de uma dinâmica no programa que exigia que os participantes se movimentassem em uma aula de dança.

“Eu não danço, estou de boa. Eu não tenho gingado. Eu fiz uma dança uma vez no TikTok, entrei nos trending topics do Twitter e fiquei traumatizada. Falei: ‘Nunca mais na minha vida [faço] esta merda'”, contou a blogueira para Naiara Azevedo na ocasião.

Na época, internautas questionaram o motivo de a participante ter se isolado para não fazer a atividade. A equipe da famosa, então, se pronunciou por meio das redes sociais.

“Jade não participou da ação da dança por não se sentir confortável em dançar e não estar muito bem. Quem acompanha sabe que Jade já foi alvo de muitos comentários maldosos por simplesmente não suprir as expectativas de algumas pessoas ao dançar”, esclareceu o administrador do perfil da influenciadora digital.

Superou o trauma

Já nesta segunda-feira, Jade surgiu dançando com Anitta e outras influenciadoras ao som da música Gata, interpretada pela cantora carioca, e recebeu elogios dos fãs.

“Amo ver a Jade superando seus medos e arrasando. Admiro muito sua coragem e dedicação, você é incrível e me inspira todos os dias”, declarou a internauta identificada como Nikky. “Sério a cada dia que passa a Jade faz com que minha admiração só cresça. Ela está sempre se superando e nos surpreendendo”, comentou a usuária Cleo.

Confira o vídeo e as reações: