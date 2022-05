Jovem foge de ex agressor com faca cravada nas costas e filha de 1 ano no colo

Para fugir do ex agressor, uma jovem de 22 anos precisou sair correndo de casa com a filha de 1 ano no colo e ainda com uma faca cravada nas costas. Tudo aconteceu no dia 24 de abril, em Naviraí , a 295 quilômetros de Campo Grande. O suspeito foi preso no último sábado (30) e responde por tentativa de feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o homem de 27 anos foi até a casa onde a ex mora com a filha e pediu R$ 5 emprestado. Ela emprestou e o suspeito retornou com crack, fazendo uso no quintal do imóvel. “Ela não sabia que era para comprar droga”, conta a delegada Sayara Quinteiro, responsável pelo inquérito.

Para impedir que o ex continuasse a usar a droga, a jovem jogou o restante do entorpecente na pia do banheiro e ao perceber a situação, o homem ficou “extremamente agressivo”. Ele a enforcou contra a parede, chutou móveis e voltou para o quintal. A vítima então conseguiu arrastar o sofá até a porta para impedir que o suspeito entrasse.

Facada

Ainda para se proteger, a jovem fingiu estar ligando para a polícia, mas o suspeito quebrou a janela de vidro da cozinha, entrou na casa e, pelas costas, deu uma facada nela, que estava sentada no sofá, com a filha de um ano no colo.

A vítima chegou a notar a aproximação do ex e se abaixou e “achou que fosse só um soco”, fala a delegada, no entanto, ele havia sido mais rápido. Ela viu sangue e ao passar a mão nas costas, sentiu a lâmina da faca cravada.

O cabo da faca quebrou, caiu ao chão e foi recolhido para perícia.

Socorro

O suspeito retornou à cozinha para pegar outra faca e a mulher, mesmo ferida e com a filha no colo, conseguiu correr e pedir ajuda a vizinhos. “Ela já saiu de casa gritando socorro”.

“Nisso, ele jogou a bicicleta pela cerca da casa e fugiu. Mas voltou logo depois e começou a empurrar ela para dentro. Ou seja, ele tinha essa intenção de matar ela”, resume a delegada.

Os vizinhos então levaram a jovem para atendimento médico e chamaram a polícia. “No hospital foi tirada a lâmina da faca”.

A vítima já recebeu alta e o suspeito foi preso no sábado por mandado de prisão. “Tinha denúncia de que ele estava na rua procurando ela”, lembra Sayara.