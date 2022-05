Justiça condena MC Gui a pagar R$ 12 mil a motorista de app; entenda

O cantor e ex-A Fazenda MC Gui foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 12 mil como multa indenizatória. De acordo com a Folha de S. Paulo, Guilherme Kaue Castanheira Alves é processado por um motorista de aplicativo por danos morais.

Alef Santos, motorista da Uber, pedia indenização de R$ 500 mil após ser acusado publicamente, em 2020, de roubar as malas de Gui que continham objetos para doação.

Luciana Antoni Pagado, juíza do caso, entendeu que o conteúdo das publicações do cantor, que acusam Alef de roubo, feriram diretamente a honra e a personalidade do profissional.

A ação foi julgada como parcialmente procedente, condenando MC Gui a pagar R$ 12 mil de danos morais.