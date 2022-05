Makhachev desafia Charles do Bronx e avisa: “Quero acabar com ele no grappling”

Se há pouco tempo Charles do Bronx desafia a todos e poucos era escutado, agora o brasileiro é o alvo no peso-leve (até 70kg) do UFC. O brasileiro, mesmo sem o cinturão após problemas com a balança na luta no início do mês com Justin Gaethje, está escalado por Dana White para a luta pelo cinturão que ficou vago. Resta saber contra quem. Islam Makhachev, número 4 da lista liderada por Charles, se vê como a única e real opção hoje. O brasileiro já venceu Dustin Poirier e Gaethje, que estão à frente do russo.