Mulher é espancada em via pública e tem cabelo cortado na faca no interior do Acre

Uma mulher ainda não identificada foi agredida a golpe de garrafa e de faca por duas jovens na saída de uma festa na noite dessa sexta-feira (6), na rua 24 de janeiro, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento que uma jovem se aproxima da vítima e de posse de uma garrafa bate na cabeça da mulher, que ainda consegue correr, mas é perseguida pelas duas acusadas, que ainda conseguiram alcançar a vítima e quase cortam todo o cabelo dela.

Como se nada estivesse acontecendo, uma comparsa tira uma faca da bolsa e passa a ameaçar a mulher que tenta a todo momento se soltar e fugir. A agressora ainda cortou o cabelo da jovem com a faca. A jovem, depois de muito esforço, consegue fugir.

O Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde o delegado já está com as imagens e deve representar contra as acusadas. Uma fiscalização rígida do Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário acontecerá em todos os locais, devido a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos.